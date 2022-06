Orvieto, pallonate a una bandiera lungo il Corso e va in pezzi la storica insegna Menegali

Ha resistito alle intemperie per oltre un secolo, e pure alla chiusura dello storico negozio di abbigliamento e pelletteria "Menegali" avvenuta anni fa, ma non ha resistito a una pallonata. Succede, anzi è successo, a Orvieto, lungo Corso Cavour, a due passi da piazza della Repubblica, nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno.

Chi è passato su Corso Cavour di mattina presto l'ha vista in pezzi, e a terra in frantumi, la parte che ha ricevuto la gran botta. Perché, stando a quanto si apprende, a colpire la storica insegna sarebbero stati alcuni ragazzi che tentando di far cadere dal proprio piedistallo una bandiera colpendola con un pallone - Orvieto è adornata di bandiere e fiori in queste settimane di festa cittadina - avrebbe centrato, anziché il vessillo, l'insegna "Menegali" da cui sarebbe subita caduta una porzione in strada.

A dare un volto, e un nome, al tiratore poco scelto che ha combinato il guaio prima di scappare per i vicoli limitrofi, si spera possano riuscirci le telecamere del comune.