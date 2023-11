Orvieto: otto donne affermate si raccontano per la presentazione del libro "In quanto donna"

Donne che hanno saputo sfidare le difficoltà per affermare se stesse in mondo prevalentemente maschile. Sono le due protagoniste di "In quanto donna" il libro di Francesca Compagnucci, pubbicato da Intermedia Edizioni e dedicato ad Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo a conseguire la laurea in Filosofia il 25 giugno 1678 e Giuseppina Anselmi Faina che, nell’Ottocento, studiando privatamente, poté fregiarsi del titolo di pittrice, uscendo dall’ambito del dilettantismo nel quale le donne erano confinate e riuscendo ad esporre alcune opere, caso rarissimo, nelle mostre torinesi.

Il volume, quarta pubblicazione delle "Letture fainiane", sara presentato sabato pomeriggio nell'auditorium "Gioacchino Messina" di palazzo Coelli, sede della fondazione Cro, nel corso di un incontro organizzato da Fidapa, fondazione Faina, Unitre con Intermedia Edizioni.

Sarà l'occasione per incontrare otto donne le quali racconteranno il percorso seguito e le difficoltà fronteggiate per affermarsi.

Saranno presenti il sindaco di Orvieto Roberta Tardani, il magistrato ed ex giudice di Cassazione Franca Marinelli, il notaio Benedetta Dubini, le dirigenti scolastiche Lorella Menichini e Antonella Meatta, l'imprenditrice Marta Cotarella, la presidente del Panathon Lucia Custodi, la segretaria nazionale Fidapa Anna Maria Turchetti. Modererà Claudio Lattanzi di Intermedia Edizioni con le letture di Carlo Mari.