Giovedì 14 Luglio 2022, 23:50

La prima giornata di gare del 44° World Championship Sporting - Campionati mondiali di tiro a volo specialità Sporting in corso a Orvieto presso l'impianto Tav Orvieto Shooting Range in località “Botto”, ha portato buonissime notizie in casa Italia.

Nella classifica Open della giornata di giovedì 14 luglio, c'è il rotondo 50 di Veniero Spada, non solo ct degli azzurri ma anche grandissimo tiratore, e dell'azzurro - uno dei favoriti della vigilia - Davide Gasparini che però almeno per il momento devono dividere gli onori della vetta con il britannico Stuart Clarke.

Nella momentanea classifica per nazioni, categoria uomini, sventola al primo posto anche qui la bandiera tricolore con un punteggio di 190 messo a segno dal quartetto composto da Davide Gasparini, Michael Spada, Filippo Boldrini e Michael Nesti, davanti alla Gran Bretagna (185) e Spagna (182). Nel femminile invece solo ottava al momento la squadra italiana con Alessia Panizza, l'orvietana Graziella Zambrino e Valentina Guidi ma c'è tutto il tempo di recuperare posizioni; in vetta, almeno per il momento, ci sono le statunitensi (132) seguite dalle francesi (126) e dalle tedesche (124). Oggi si torna a sparare, mattina e pomeriggio con 50 piattelli a disposizione di ogni atleta.

Le premesse sono buonissime, specialmentee in casa Italia, e la caccia al titolo mondiale continua. Domenica pomeriggio sono in programma le premiazioni e la chiusura della manifestazione che ha portato a Orvieto più di mille atleti da tutto il mondo, 40 nazionali, e un nutrito gruppo di arbitri internazionali. Tanti anche i tecnici al seguito delle varie nazionali e delle delegazioni presenti.