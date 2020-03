© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si aggiorna anche il numero dei contagiati da Covid-19 in isolamento contumaciale, che salgono così a dieci. «167 sono in quarantena volontaria e quasi tutti sono asintomatici», ha fatto sapere la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani. Il contagio cresce anche a Terni, dove ieri si sono registrati altri quattro nuovi casi, dopo i dodici registrati sabato.Un nuovo contagiato ieri anche adove il sindaco Giuseppe Malvetani è stato costretto a dire «basta caccia alle streghe», considerando che in tanti a Stroncone ieri hanno preteso di sapere chi fossero i contagiati. Pretesa impossibile, come ha spiegato a chiare note il primo cittadino di Stroncone. «A chi teme, comprensibilmente, per i contatti con queste persone, confermo che, dal momento dell'isolamento in poi, non c'è alcun rischio perché l'isolamento cesserà solo dopo un test di controllo con esito negativo che attesti la completa guarigione e non contagiosità. Per eventuali contatti precedenti alla messa in isolamento - prosegue il sindaco Malvetani - l' Asl fa le verifiche e chiama le persone con cui questi contatti possono essersi verificati. Se non si viene contattati dalla Asl è verosimile che non ci siano stati contatti a rischio». Altro caso di positività ieri anche a Narni.Primi bilanci anche al Santa Maria di Terni, dove ci sono dieci ricoverati in terapia intensiva e venti a malattie infettive. Per arginare l'emergenza Covid-19 è scesa in campo la Fondazione con una donazione di un milione di euro. Risorse che già da oggi saranno in parte utilizzate per acquistare materiale tecnico che servirà per allestire nuovi posti di terapia intensiva, che saranno realizzati nei locali dell'ex Obi (osservazione breve). I vertici del Santa Maria hanno anche deciso di creare un apposito team per la gestione delle donazioni. Team composto dal direttore amministrativo Sabrina Socci, dal direttore della struttura complessa di rianimazione Rita Commissari e Leonardo Fausti della direzione affari generali e legali.© RIPRODUZIONE RISERVATA