Orvieto, operaio travolto da un tir sull'autostrada: è grave

Ultimo aggiornamento: 10:58

ORVIETO - Un operaio di 43 anni originario di Frosinone è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto dopo essere stato travolto da un tir sull'Autostrada del Sole, a circa 8 chilometri di distanza dal casello autostradale di Orvieto, in direzione sud. L'uomo, dipendente di una ditta che si occupa della manutenzione della strada, stava posizionando la segnaletica a terra per delimitare un restringimento di carreggiata quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Orvieto è stato colpito dal mezzo pesante proveniente dalla Slovenia che ha anche tamponato un altro camion che lo precedeva.L'operaio è stato immediatamente trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118 e le sue condizioni sono gravi. Nel tratto interessato dall'incidente il traffico è stato rallentato, sul posto anche i vigili del fuoco di Orvieto.