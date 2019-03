Orvieto, l'ondata di furti non si placa. Allontanate e denunciate altre due rom sospette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Non si placa l'ondata di furti che negli ultimi tempi ha investito i quartieri ai piedi della Rupe di Orvieto. Nel fine settimana altri colpi sono stati segnalati a Orvieto scalo in abitazioni di viale Primo Maggio e via Sette Martiri svaligiate approfittando della temporanea assenza dei proprietari. I topi di appartamento sono riusciti a dileguarsi con il bottino malgrado i controlli delle forze dell'ordine che si sono intensificati nelle ultime settimane. Controlli che hanno comunque consentito alla squadra anticrimine della polizia di fermare due nomadi, denunciate per non aver osservato la misura del divieto di ritorno valida per tre anni.Le due giovani - di 26 e 30 anni - sono state intercettate a Orvieto scalo lungo la strada della Direttissima mentre si aggiravano con fare sospetto tra le auto in sosta. Provenienti da un campo nomadi della Capitale e con numerosi precedenti penali, già allontanate dalla città con la misura del divieto di ritorno, provvedimento per altro già violato in precedenza, sono state entrambe nuovamente denunciate in stato di libertà.