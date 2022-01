Orvieto, oltre 400 contagi da Covid. La Università delle Tre Età sospende le attività per due settimane

Il Consiglio Direttivo dell’Unitre - Università delle Tre Età di Orvieto, in ragione della decisa crescita del contagio da Covid-19 che si sta registrando sul territorio orvietano, ha comunicato «la sospensione delle attività Unitre per due settimane a partire da lunedì 10 gennaio 2022».

Nella nota diffusa alle associate ed agli associati, a firma del presidente Riccardo Cambri, si legge: «Da qualche settimana il numero dei positivi è in decisa crescita: abbiamo superato le 400 unità sul territorio orvietano . La sensazione è che, grazie alla protezione del vaccino, si è ridotto il ricorso alla degenza ospedaliera e ai reparti di terapia intensiva, ma un numero così alto di contagiati non si è mai raggiunto dall'inizio dell'attuale pandemia. Dal momento che è innegabile la fragilità e la delicatezza della famiglia Unitre, e di tutti noi, il Consiglio Direttivo ha deciso di sospendere le attività Unitre per due settimane a partire da lunedì 10 gennaio. Rimoduleremo a nuova data, appena le condizioni lo permetteranno, gli appuntamenti che salteranno; avremo però utilizzato la massima cura ed attenzione per tutti voi, come sempre abbiamo fatto in passato».