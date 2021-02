Orvieto. Nuovo scuolabus in dotazione al servizio di trasporto scolastico

E' stato consegnato nella mattina di giovedì 25 febbraio all’amministrazione comunale il nuovo Scuolabus in dotazione al servizio di trasporto scolastico del comune di Orvieto che servirà i collegamenti ai plessi scolastici di Orvieto scalo e Ciconia.

Ad “accogliere” il nuovo Scuolabus in Piazza della Repubblica per la formale presa in consegna, sono stati la sindaca, Roberta Tardani, l’assessora ai Servizi educativi e scolastici, Angela Maria Sartini, la dirigente del Settore Istruzione, Alessandra Pirro, gli autisti del Servizio Scuolabus, il rappresentante dell’azienda Maresca&Fiorentino aggiudicataria della fornitura.

«Siamo doppiamente soddisfatti di questo primo risultato – afferma Tardani – sia perché è il primo Scuolabus che acquistiamo sia perché lo facciamo in un momento come quello attuale dove il mondo della scuola è tra le priorità assolute. Avendo più posti e una capienza maggiore, lo Scuolabus consente infatti di disporre della massima sicurezza per quanto attiene le misure anticontagio che sono sempre alla nostra attenzione. E’ un mezzo accessoriato dotato di confort come il climatizzatore automatico ed è aggiornato a tutte le norme sulle emissioni in vigore per la tutela dell’ambiente; dispone dei dispositivi antibloccaggio, antipattinamento, rallentatore Telma elettronico ed altri sistemi di sicurezza e prevenzione infortuni relativi alla circolazione dei veicoli».

Soddisfazione viene espressa anche dall’assessora ai Servizi educativi e scolastici, Angela Maria Sartini che sottolinea «oggi ci è stato consegnato il primo degli Scuolabus acquistati da questa amministrazione in vista della programmazione della sostituzione di tutti i mezzi operativi e datati. Sostituzione che viene effettuata in base all’anzianità dei veicoli. Questo nuovo Scuolabus servirà le Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie di Ciconia e le Scuole dell’Infanzia ed Elementari di Orvieto Scalo».

Il mezzo, un Iveco A 70 C18, entrerà in servizio nei prossimi giorni, ha la doppia omologazione (50 posti + 1 per accompagnatore + 1 posto guida e 48 posti + due accompagnatori) e consente il trasporto degli alunni delle scuole primarie e, con la presenza dell’accompagnatore, quello dei bambini delle scuole dell’infanzia che abbiano compiuto tre anni. Lo Scuolabus sviluppa un potenza 180 CV, cilindra 2.998, risponde alla normativa euro VI ed è conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e degli incendi. E’ stato acquistato dal Comune di Orvieto mediante gara svolta su piattaforma Mepa, dalla ditta aggiudicataria Maresca&Fiorentino Spa di Bologna al prezzo di 91.344 Euro.

