Orvieto. Nuovo incendio a Camorena, fumo sulla Autostrada del Sole disagi al traffico

Tornano a bruciare le campagne intorno a Orvieto. Dalla tarda mattinata di giovedì 25 agosto, ancora in località Camorena - Sette Martiri, zona già teatro di un devastante incendio che sul finire di luglio aveva tenuto impegnate le squadre di soccorso e spegnimento per giorni e giorni, i Vigili del Fuoco di Orvieto e Terni stanno intervenendo per un incendio di sterpaglie e bosco.

Le squadre di terra dei Vigili del Fuoco sono coordinate da un Dos - Direttore delle Operazioni di Spegnimento che ha richiesto l'intervento di un elicottero. Inoltre il fumo che si sta sprigionando dalle fiamme ha invaso anche la vicina Autostrada del Sole causando disagi e rallentamenti al traffico.

E proprio per la vicinanza della Autosole, dopo aver effettuato un sorvolo di ricognizione, l'elicottero dei Vigili del Fuoco ha dovuto abbandonare per il momento l'intervento a cusa dell'impossibilità di effettuare i lanci di acqua che potrebbero causare pericolo al transito autostradale.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri Forestali.

(notizia in aggiornamento)