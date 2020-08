© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a muoversi anche a Orvieto la conta dei contagi da Covid-19. Dopo quasi un mese di relativa tranquiliità sul fronte contagi c'è da registrare nel comune di Orvieto un nuovo caso positivo al coronavirus nel territorio comunale. Si tratta - secondo quanto riferisce la Usl Umbria 2 - di una donna di 41 anni sottoposta a tampone rinofaringeo dai sanitari del distretto diretto dalla dottoressa Teresa Manuela Urbani.La donna, asintomatica, si trova in isolamento domiciliare ed è seguita dal medico curante e dalla Usca di Orvieto. Nel contempo lo staff del dottor Marco Mattorre del servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda Usl Umbria 2 ha rintracciato 15 contatti stretti che in giornata eseguiranno i tamponi.Secondo quanto si apprende non si tratta di un contagio di rientro dalle vacanze: la donna nei giorni scor45si aveva un po' di raffreddore, ha chiamato il proprio medico curante e lui ha segnalato il caso al distretto.