Orvieto, nuovo caso. 16 i contagi nel comune, 6 ricoverati a Terni

La sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha attivato, oggi, mercoledì 19 marzo, attraverso una apposita ordinanza, l’isolamento contumaciale per un residente del comune di Orvieto risultato positivo al Covid-19 (Coronavirus). "Il cittadino - riferisce la sindaca - si trovava già in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio."Al momento sono 16 i contagiati residenti del comune di Orvieto: 10 si trovano presso il proprio domicilio in insolamento contumaciale, 6 sono invece ricoverati al "Santa Maria" di Terni. La città di Orvieto, che al momento conta anche 200 persone circa in quarantena volontaria/fiduciaria, ha dovuto registrare nei giorni scorsi anche il primo decesso per contagio, si tratta di una donna di 86 anni, Diva Tittocchia, residente a Orvieto Scalo le cui condizioni si sono aggravate fino alla morte avvenuta martedì 17 marzo scorso nel reparto di Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera di Terni.