Orvieto, nuova ondata di furti: arrestati due ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Avevano appena rubato un'auto ma il sospetto è che abbiano avuto un ruolo nella nuova ondata di furti in abitazione che da qualche tempo a questa parte ha interessato i quartieri ai piedi della Rupe di Orvieto. Arrestati in flagranza la scorsa notte per furto aggravato in concorso un rumeno di 34 anni e un 25enne moldavo sorpresi in viale Primo Maggio, a Orvieto scalo, a bordo di un'auto rubata poco prima in una vicina rivendita di automobili.Intorno alle 2.30 i carabinieri si trovavano nella zona per una perlustrazione dopo l'ennesimo furto segnalato e la pattuglia si è imbattuta in un'auto ferma in un piazzale con a bordo due persone. Insospettiti, i militari hanno deciso di procedere a un controllo dal quale è emerso che uno dei due non aveva la regolare patente di guida e che l'auto era stata portata via da una rivendita poco distante dove il proprietario l'aveva parcheggiata qualche ora prima. In un primo momento i due avrebbero cercato di giustificarsi dicendo che si erano introdotti nell'auto perché infreddoliti, una scusa che evidentemente non ha retto e che non ha evitato loro le manette.I due, entrambi pregiudicati e residenti a Orvieto, sono stati condotti al tribunale di Terni dove saranno giudicati per direttissima. Proseguono invece gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Orvieto, guidati dal comandante Giuseppe Viviano, che ritengono che i due possano avere a che fare con i numerosi furti in abitazione denunciati negli ultimi tempi probabilmente ad opera di professionisti del "settore" che in certi casi si avvalgono di basisti locali per individuare gli obiettivi migliori da colpire. Anche nella giornata di domenica due le segnalazioni di un furto a Ciconia e un tentativo a Sferracavallo.