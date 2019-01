Orvieto, non comunica l'arrivo di un ospite: struttura ricettiva nei guai

ORVIETO - Non aveva comunicato alla polizia di aver alloggiato nella propria struttura ricettiva un cittadino rumeno. Per questo un cinquantenne che gestisce una struttura ricettiva nel Comune di Orvieto è stato denunciato dal Commissariato di pubblica sicurezza per violazione dell’articolo 109 del Tulps. La legge, infatti, impone ai gestori di esercizi alberghieri e delle altre strutture ricettive di comunicare alla polizia le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive all’arrivo. Nei mesi scorsi, infatti, era stato denunciato il titolare di un’altra struttura ricettiva per un fatto analogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA