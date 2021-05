Orvieto, nessuna discesa della Palombella. La colomba 2021 in dono alle scuole superiori della città

Oggi, domenica 23 maggio, Solennità della Pentecoste, a Orvieto, alle 12 in punto, non ci sarà alcun cenno del vescovo dalla loggia del palazzo dell'Opera del Duomo di Orvieto, nessuno scoppio di mortaretti, e nessuna bianca colomba scenderà, tra fili rossi e fiammelle accese, sul sagrato del Duomo. La Palombella 2021 non potrà, ancora una volta, seguire il tradizionale pluricentenario rituale, le norme antiCovid ancora non lo permettono.

Ma Orvieto non si arrende e con determinazione vuole la Palombella 2021 simbolo di libertà, di speranza e di fiducia da consegnare alle nuove generazioni, agli insegnanti che hanno perseguito la loro fondamentale missione educativa e formativa, e soprattutto alle famiglie che hanno combattuto al fianco dei loro figli la stravolgente esperienza della pandemia.

Con questi sentimenti di condivisione e rinascita, oggi, alle 12 in punto, e qui il rituale è rispettato, in Cattedrale nel giorno della Solennità di Pentecoste, al termine della Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da sua Eccellenza, Monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi, l’Opera del Duomo di Orvieto, in una cerimonia simbolica consegnerà la colomba alle presidi degli istituti superiori della città. La colomba, simbolo della Festa della Palombella, sarà consegnata dal vescovo, Gualtiero Sigismondi, dal presidente, Andrea Taddei, e dai membri del consiglio dell’Opera del Duomo di Orvieto, e dalla sindaca della città di Orvieto, Roberta Tardani, alla professoressa Cristiana Casaburo, dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione superiore, Artistica, Classica e Professionale (IISACP) e alla professoressa Carmela Rita Vessella, dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione superiore Scientifico e Tecnico (IISST). Insieme a loro una rappresentanza di studenti delle scuole superiori di Orvieto.

«In questo duro anno di pandemia - dice il presidente dell’Opera del Duomo di Orvieto, Andrea Taddei - tra le tante difficoltà, talvolta anche tragiche, che tutti abbiamo dovuto affrontare, come Consiglio dell’Opera del Duomo di Orvieto, abbiamo inteso rivolgere un gesto di speranza alle nuove generazioni. Ai giovani e ai ragazzi di tutte le età che hanno visto trascorrere un anno della loro infanzia e della loro gioventù spesso dietro ad una finestra; che hanno imparato a continuare a studiare di fronte allo schermo di un computer; che hanno hanno dovuto reinventarsi una nuova socialità con la consapevolezza che in qualche modo le esperienze di questo tempo faranno parte della loro crescita e della loro vita. Altrettanto - continua il presidente Taddei - con la consegna della Colomba alle dirigenti scolastiche degli istituti superiori della città, esprimiamo una grande riconoscenza a tutte le insegnanti e al personale scolastico delle scuole del territorio che, in tempo di pandemia, hanno proseguito la missione educativa e formativa dei nostri figli guidandoli in un nuovo percorso didattico che grazie alla professionalità dei docenti e degli istituti scolastici, non ha lasciato indietro nessuno».

Il programma della Solennità di Pentecoste prevede oggi, Festa di Pentecoste, alle ore 11 la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Sigismondi e alle ore 12 la cerimonia simbolica della Palombella e la consegna della Colomba.

