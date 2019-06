Orvieto, operaio di Orte muore investito dal collega durante i lavori di asfaltatura sull'Autosole

Un uomo di 57 anni, residente a Orte (Viterbo), è morto questa mattina intorno alle 11.15 all'interno di un cantiere per il rifacimento della pavimentazione stradale sull'Autostrada del Sole, lungo la carreggiata sud nei pressi di Baschi.



Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Orvieto, l'uomo è stato investito dal mezzo adibito alla spazzatura della pavimentazione, alla cui guida c'era un collega, che stava indietreggiando. Il 57enne è morto sul colpo.



Sulla vicenda il sostituto procuratore di Terni, Marco Stramaglia, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sul posto anche il personale dell'Ispettorato del lavoro e del 118.