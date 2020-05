Orvieto, movimenti in consiglio comunale. Casasole passa a Fratelli d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acque agitate, ma non troppo, in consiglio comunale a Orvieto. All'interno dello schieramento di maggioranza che sostiene la giunta Tardani si è mossa, mercoledì 20 maggio, la consigliera comunale, cuore e culla della campagna elettorale della sindaca,Lo hanno annunciato, rispettivamente segretario comunale e capogruppo in consiglio per Fratelli d'Italia: "siamo soddisfatti dell’arrivo di Beatrice. La sua adesione è frutto di una collaborazione proficua che dura da mesi e che oggi si concretizza con questo atto formale.”: “Do il benvenuto a Beatrice in Fratelli d’Italia, la ringrazio per la decisione assunta certa che la sua presenza sarà un ulteriore valore aggiunto per il gruppo orvietano che già sta lavorando in maniera seria, concreta e costruttiva per la città. Coerenza e radicamento territoriale premiano l’ottimo lavoro dei nostri amministratori e della nostra struttura territoriale.”Beatrice Casasole, 39 anni, imprenditrice e persona impegnata nel sociale, ha dunque mosso: "Felicissima di entrare a far parte di una famiglia come quella di Fratelli d’Italia - dichiara - rinnovo ancora una volta la mia piena disponibilità ad impegnarmi per la crescita del partito e a garantire ancor più la mia vicinanza nei confronti della cittadinanza e delle parti più deboli, che mi hanno sempre stimolato e sostenuto nel mio operato.”Una decisione maturata e ponderata quella di Casasole che nella mattina di mercoledì 20 maggio ha per prima informato Tardani: "non mancherà il mio appoggio alla sindaca - conferma - la mia decisione è frutto di una scelta che oggi si concretizza e che mi porterà a lavorare ancora di più al fianco di chi ha bisogno di aiuto".Il passaggio di Casasole a Fratelli d'Italia porta a due i consiglieri orvietani del partito di Meloni che a Orvieto ha sostenuto a gran voce la candidatura di Roberta Tardani e che vede il finora unico rappresentante e capogruppo Umberto Garbini, attuale presidente del consiglio comunale. La maggioranza quindi non perde alcun numero ma è pacifico pensare che ne siano leggermente cambiati gli equilibri interni.Casasole era stata eletta nelle amministrative 2019, nella lista Progetto Orvieto, con 117 voti alle spalle di Carlo Moscatelli che di voti ne aveva messi insieme 253 e insieme a Anna Celentano anche lei con 117 voti. Dopo l'ingresso in giunta di Moscatelli, per Progetto Orvieto era entrato in consiglio Alessio Tempesta (90 voti per lui alle amministrative). Con il cambio gruppo di Casasole, Tempesta e Celentano restano gli unici due consiglieri di Progetto Orvieto. A proposito di movimenti, prima di Casasole, in questa consiliatura, era stato il consigliere Stefano Olimpieri a lasciare il gruppo Lega dando vita al Gruppo Misto.