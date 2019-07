Orvieto, moto contro auto: muore a 39 anni

ORVIETO - Un motociclista di 39 anni di Castel Viscardo è morto questa mattina poco prima delle 8 in un incidente stradale in località Le Prese, nel comune di Castel Viscardo. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica da parte dei carabinieri intervenuti sul posto l'uomo, a bordo di una Yamaha, si stava dirigendo verso Allerona quando a un tratto, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto nei pressi di una semicurva finendo sotto una macchina che procedeva in direzione opposta. Inutili i tentativi di soccorrerlo, il 39enne è morto sul colpo. © RIPRODUZIONE RISERVATA