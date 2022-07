Lunedì 18 Luglio 2022, 08:18

L'Inno italiano ha risuonato molte volte durante la premiazione che ha concluso domenica 17 luglio a Orvieto il 44° World Championship Sporting - Campionato mondiale di tiro a volo specialità Sporting che si è tenuta presso l'impianto Tav Orvieto Shooting Range in località “Botto”.

A vincere la classifica assoluta è stato infatti l'azzurro Alessandro Gaetani (195) (nella foto sopra) davanti a Sam Green, Gran Bretagna (194) e al francese Bastien Havart (193). «Sono felicissimo, mi sono trovato molto bene – le parole di Gaetani – piattelli tecnici belli ma non avevo dubbi, non credevo di farcela, per me è quasi un sogno che si avvera, tutto potevo credere meno che sarei arrivato primo assoluto al mondiale – e sui progetti futuri sorride – progetti futuri non ne ho, da domani vediamo».

Nella classifica assoluti spiccano anche il 4° posto di Cristian Camporese (nella foto sotto) e il 5° posto di Michael Spada. Inno d'Italia anche per Cristian Camporese primo tra i junior che bissa anche in squadra perché è primo posto per la Junior Italia (545) con Federico Vitarelli e Matteo Plodari, davanti a Stati Uniti (542) e Francia (535). Nella classifica nazionali uomini al primo posto svetta la Francia (756), al secondo posto l'Italia del ct Veniero Spada (750) con Davide Gasparini, Michael Spada, Filippo Boldrini e Michael Nesti davanti agli Stati Uniti (745). Nella femminile la classifica vede al primo posto gli Stati Uniti (520), davanti a Australia (499) e Francia (495).

Non è andata benissimo per le quote rosa del team azzurro, solo ottava posizione per il terzetto di tiratrici Alessia Panizza, l'orvietana Graziella Zambrino e Valentina Guidi. Un mondiale in cui ha vinto su tutti la città di Orvieto e l'organizzazione dell'Orvieto Shooting Range.

«Desidero ringraziare tutti voi che avete partecipato a questo 44° campionato del mondo – le parole della sindaca di Orvieto, Roberta Tardani – la vostra presenza questa settimana ha reso ancora più bella la nostra città. Mi auguro che possiate tornare nelle vostre case con un buon ricordo della città di Orvieto. Un ringraziamento particolare a tutta l'organizzazione che ha permesso lo svolgimento di questo evento così prestigioso in questo straordinario impianto. Il mio è un arrivederci sperando che possiate tornare presto a Orvieto». Parole di apprezzamento anche da parte del presidente della Fitasc, Jean Francoise Palinkas, e di Luciano Rossi, presidente della Fitav - Federazione Italiana Tiro a Volo.