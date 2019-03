Orvieto, Mazza si sfila dalla corsa a sindaco. La Lega appoggia Tardani ancora "orfana" di Forza Italia, Pd in crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Si infiamma improvvisamente la corsa alla fascia tricolore del Comune di Orvieto. Quello che era stato il primo candidato ufficiale, il cardiologo Andrea Mazza, si è infatti ritirato dalla contesa lasciando al momento a quattro il numero dei pretendenti. La notizia circolava in via ufficiosa già da qualche giorno ma soltanto stamattina è stata resa ufficiale. A far desistere il medico le «illazioni» su una vicenda professionale dai risvolti giudiziari che, secondo Mazza, sarebbe state tirata fuori ad arte proprio in seguito alla sua candidatura a sindaco. Ma non è escluso che il passo indietro sia dovuto anche al mancato appoggio del centrodestra dove la Lega, dopo giorni di riflessione, ha ufficialmente annunciato che sosterrà Roberta Tardani, separata in casa con Forza Italia.«Intorno al nostro progetto - spiega il cardiologo del Santa Maria della Stella - abbiamo creato attenzione e ho visto nascere un crescente consenso, nonostante mi si siano stati mossi due appunti: il primo di non avere esperienza amministrativa e quindi di non essere tagliato per il mestiere di sindaco, il secondo come potevo fare il sindaco senza sacrificare la professione. Oltre a questi giusti e per certi versi comprensibili dubbi esposti nella discussione politica, dal momento della mia disponibilità alla candidatura sono però comparse illazioni, anche a mezzo stampa, di mie presunte responsabilità in campo sanitario. Questo anche se in quel caso, come tutti sanno, non è stata rilevata alcuna responsabilità a mio carico. E’ giusto far sapere che questa “macchina del fango” se colpisse solo me sarebbe sopportabile. Non lo è nel momento in cui tutto cio’ colpisce anche la mia famiglia». Perso Mazza, il deus ex machina dell'operazione Angelo Lombardozzi, sta ora cercando un altro candidato cui affidare la guida della sua lista civica e che possa compattare quel che resta del centrodestra che non vuole sostenere la Tardani. Con lui anche Lucio Riccetti che, dopo l'ottimo risultato alle Politiche con il M5S, potrebbe però lasciare a Lucia Vergaglia di portare la bandiera del movimento.La ex vicesindaco della Giunta Concina intanto incassa il primo "colpo" ovvero l'endorsement della Lega. «Una scelta che scaturisce dalla condivisione dei principali punti programmatici che la Tardani vuole proporre alla città - dicono il segretario regionale, l'onorevole Virginio Caparvi e la commissaria di Terni, l'onorevole Barbara Saltamartini - una decisione frutto di un percorso condiviso con i nostri militanti ed il territorio e che ci ha visto impegnati in un confronto sui contenuti programmatici proposti dai candidati che si sono resi disponibili anteponendo l’interesse degli orvietani a quello partitico. In tal senso Roberta Tardani è per noi il candidato migliore per far uscire la città dalla profonda crisi in cui versa e che ha in Germani e nel Pd i principali responsabili. Siamo certi che chiunque si dichiari alternativo alla sinistra voglia contribuire ad aggregare intorno al progetto di Tardani sindaco tutte le forze vive della città unitamente a tutte le realtà politiche». Anche questo passaggio, seppur non scontato, era atteso, soprattutto dalle parti di Forza Italia che proprio poche ore prima che arrivasse la nota del Carroccio era uscita allo scoperto contro l'iniziativa della Tardani.«Una iniziativa non consentita dalle regole di Forza Italia - dicono dal coordinamento comunale di Orvieto - e palesemente vietata dallo stesso presidente Silvio Berlusconi anche in una sua recentissima circolare. Dall’altra parte, il candidato sindaco scelto dal coordinamento, Roberto Meffi, non è stato evidentemente sostenuto con determinazione dal regionale, ed è stato lasciato alla deriva». Nel mirino il deputato azzurro Raffaele Nevi, vicesegretario regionale di FI. «La conseguenza è che coloro che in Forza Italia lo hanno indicato come loro candidato, si sentono traditi, non rispettati e totalmente abbandonati, e difficilmente aderiranno alla lista di Forza Italia - proseguono - con tutte le conseguenze ben immaginabili in un momento così delicato. Questo il risultato prodotto della regia, che appare a chiunque distruttiva, del vice coordinatore regionale, l'onorevole Raffaele Nevi, a seguito della sua sponsorizzazione di Roberta Tardani».Da Perugia bocche cucite ma quello che trapela è che la mossa della Lega di sostenere un candidato non suo e di un partito che territorialmente si è espresso in maniera diversa viene giudicata «singolare e anomala». Nel weekend la coordinatrice regionale Catia Polidori sarà fuori ma al suo rientro, martedì, sarà chiamata a un confronto con gli altri partiti per definire lo scacchiere regionale e per quanto riguarda Orvieto dovrà scegliere eventualmente se rompere con la Lega o rompere con FdI che non intende sostenere Tardani e che continua a corteggiare l'ex sindaco Toni Concina per recuperare anche gli azzurri orvietani che si erano pronunciati per Meffi.Situazione agitata anche nel centrosinistra dove il Pd è sull'orlo della crisi. Dopo i recenti tentativi del segretario regionale Bocci di far desistere il sindaco Giuseppe Germani dalla ricandidatura, cui sono seguiti una sfilza di "no" dalle alternative interpellate (Marco Fratini, Guido Barlozzetti, Luca Tomassini, Massimo Morcella, Daniele Di Loreto, Roberto Conticelli almeno di quelli noti), oggi è arrivata la presa di posizione di tre dei quattro segretari di circolo a favore della riconferma del primo cittadino uscente. «Riteniamo chiusa - scrivono ​Samuele Tognarini (Sferracavallo), Giorgio Cesari (Ciconia) e Lorenzo Cortoni (Orvieto centro) - la verifica sulla candidatura a sindaco del nostro partito, proiettata in un quadro ampio di alleanze politiche e civiche che ha visto la disponibilità a mettersi in discussione anche dello stesso Germani.Va preso a questo punto atto che il candidato a sindaco è Giuseppe Germani per proseguire un’esperienza positiva di buon governo della città che, pur tra limiti e difficoltà si è caratterizzata per serietà, attenzione e prospettiva. Non tutto, certamente, è stato fatto bene. Non sono stati risolti tutti i problemi come avremmo voluto. Si poteva fare di più? Possibile, ma una cosa è certa: abbiamo visto passione, impegno, tenacia».Non sfugge che la mossa - cui seguirà un'annunciata assemblea degli iscritti lunedì 18 marzo - arriva da due segretari di circolo, Tognarini e Cortoni, considerati vicini al segretario comunale Andrea Scopetti e che suona dunque come una sorta di sfiducia. Il segretario, dopo una lunga vacanza, rientrerà questa sera a Orvieto e ha già riunito la maggioranza del partito per decidere il da farsi. Dopo la lunga e infruttuosa ricerca di un'alternativa a Germani, che sta diventando anche bersaglio dell'ironia del web, Scopetti è all'angolo: arrendersi e appoggiare il sindaco che ha però combattuto fino a ora, "strappare" e uscire di scena portandosi via quel pezzo di partito che potrebbe avere nell'associazione "Orvieto 19/24" un punto di approdo. E a quel punto anche le mani libere. In tutto questo Germani è in attesa ma ha già chiaro quale sarà il quadro della coalizione che lo appoggerà. Una lista civica dove dovrebbero essere candidati gli assessori Massimo Gnagnarini e Roberta Cotigni, una lista dei socialisti di Evasio Gialletti, una lista di sinistra che dovrebbe avere come alfiere l'altro assessore Andrea Vincenti. Non dovrebbe essere della contesa elettorale, malgrado l'invito di Germani, l'assessore alla Cultura, Alessandra Cannistrà.