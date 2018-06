ORVIETO - Picchiata dal figlio minorenne per avere i soldi per la droga, minacciata di morte dagli spacciatori. Vittima una giovane mamma di Orvieto che dopo due anni di sofferenze ha deciso di raccontare la propria drammatica storia agli agenti del commissariato di polizia di Orvieto. Denunciato per maltrattamenti in famiglia il figlio minorenne che la picchiava regolarmente per ottenere i soldi per comprare la droga, richieste di circa 50 euro al giorno. Nei guai per tentata estorsione anche una coppia di giovani residenti a Orvieto, genitori di due bambini piccoli. Lei, 27 anni, che aveva minacciato di morte la donna e il figlio se non avesse ripagato un debito da 100 euro contratto dal ragazzo, e il convivente di 25 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella casa della coppia, che gli inquirenti definiscono «in condizioni igieniche proibitive», è stata trovata infatta sostanza stupefacente e materiale per confezionarla.

Gioved├Č 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:28



