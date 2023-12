E' morto ad Orvieto Luciano Porcari, protagonista nel 1977 del più lungo dirottamento nella storia dell'aviazione. Minacciò l'equipaggio con una "bottiglia di champagne"

ORVIETO E' morto ad Orvieto ad 84 anni per cause naturali Luciano Porcari. La sua è stata una vita rocambolesca e con una fama internazionale, protagonista del più lungo dirottamento nella storia dell'aviazione ed omicida, nel 1994, della sua giovane moglie . Nel 1977 Porcari aveva dirottato un aereo della compagnia Iberia sulla tratta Siviglia Madrid, dicendo di avere con se una bomba. Costrinse il pilota a volare sopra l'Africa e l'Europa per cinque giorni, percorrendo ben 50 mila chilometri fin quando l'aereo non consumò tutto il carburante. Il motivo di quel gesto era quello di costringere la giovane moglie Isabella, figlia di un ricco politico della Costa D'Avorio, a far venire con lui in Italia i loro tre figli. Ottenne di poter avere con sé i figlie Ramon e Pablito, quest'ultimo morto suicida ad Orvieto nel 92. La bomba era in realtà una bottiglia di champagne che offrì ai viaggiatori alla fine di quell'incubo. Nel carcere di Orvieto divenne famoso per aver costruito un prototipo di auto da formula uno, ma fece parlare di se anche quando scrisse un memoriale proponendo una possibile pista per l'omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuto a Roma, in via Poma, nel 1990. Mentre il 2 febbraio del 1994.

Porcari raggiunse la casa dei suoceri a Castelviscardo dopo aver saputo che il tribunale aveva affidato alla moglie la figlia Carlotta di tre anni, in seguito alla loro separazione. La sera prima, lui e la moglie aveva trovato un accordo sulla sorte della bambina, ma l'indomani aveva cambiato idea. Entrò in casa dei suoceri come una furia, brandendo una pistola giocattolo e facendosi consegnare dal suocero un fucile da caccia con il quale sparò a bruciapelo alla madre della moglie, Lina Tiracorrendo, ferendola lievemente ad una spalla. Poi afferrò la Roberta con la quale si barricò nella loro casa, poco distante. L'abitazione venne circondata. Sparò a salve dalla finestra contro i carabinieri che risposero al fuoco. Il sostituto procuratore Paolo Micheli iniziò con lui una trattativa serrata, parlandogli dal pianerottolo dell'abitazione. Quando il magistrato lo convinse finalmente ad aprire, i carabinieri fecero irruzione trovando il corpo della donna in terra in una pozza di sangue. L'aveva uccisa molto tempo prima sgozzandola con un coltello de cucina e finendola con un colpo di fucile. Ieri, ha telefonato ai carabinieri di Castelviscardo chiedendo dove fosse Carlotta e dicendo di volerla rivedere. Poi, il carcere. Mentre ora aveva l'obbligo di firma al commissariato di Orvieto.