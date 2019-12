© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Nel corso della quotidiana attività di contrasto allo spaccio al consumo di sostanze stupefacenti, in particolar modo fra giovani e giovanissimi, due diciassettenni sono stati denunciati, ieri lunedi 16 dicembre, dai carabinieri del Norm - Nucleo Operativo Radiomobile che fa capo alla compagnia carabinieri di Orvieto, per detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. I due studenti, incensurati, residenti nell'Orvietano, sono stati trovati in possesso di circa 5 grammi di marijuana, nascosti in parte negli indumenti e in parte all’interno di un muro, in un vicoletto non lontano dalla loro scuola. I due, colti in flagranza di reato, non hanno potuto fare altro che ammettere le loro colpe delle quali risponderanno davanti al Giudice. «Questo tipo di attività - spiegano dal comando provinciale dell'Arma a Terni - è una delle priorità di questo Comando Provinciale che continua, grazie ai diffusi servizi messi in campo su tutto il territorio, ad identificare i “protagonisti” della “domanda” e della “offerta”, ossia “pusher” ed “assuntori”. Proprio in questo settore, i militari del Nor sono impegnati in servizi di prevenzione e repressione specificatamente mirato ai luoghi frequentati dai più giovani, attività svolta nei pressi delle scuole superiori della città del Duomo. È fondamentale svolgere una continua azione preventiva e repressiva antidroga in particolare nei confronti dei giovani - spiega una nota dell'Arma - per preservarli non solo dalle relative conseguenze penali ma anche di salute derivanti dall’assunzione di stupefacenti».