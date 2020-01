© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 2.850 pattuglie messe in campo, 4.700 contravvenzioni sanzionate e 119 fascicoli di polizia giudiziari aperti, nel corso del 2019, per la polizia stradale di Orvieto: è quanto emerge dal bilancio di attività della locale sottosezione, che oltre a svolgere il proprio servizio sulle strade del territorio urbano e circondario, opera in ambito autostradale. Sono state inoltre 43 le persone denunciate dai poliziotti coordinati dal comandante Stefano Spagnoli per reati vari che vanno dal furto al riciclaggio di veicoli, dalla commercializzazione di auto con documentazione falsa alle rapine ai tir. Tra queste anche un autotrasportatore campano di 50 anni per attentato alla circolazione stradale e blocco della stessa, danneggiamento e violenza privata per aver imposto al. Fatto avvenuto lo scorso agosto, ma reso noto solo oggi. Nell'ambito dell'infortunistica sono stati 361 gli incidenti rilevati, quattro con esito mortale e 45 con feriti anche gravi (83 in totale). Rispetto al 2018 si è potuto registrare un lieve decremento degli incidenti, dei morti e dei feriti. In merito al controllo della circolazione stradale sono state 97 le patenti e 205 le carte di circolazione ritirate per motivi vari, 2.710 i punti decurtati, 165 i fermi amministrativi di veicoli, 85 i mezzi sequestrati. Undici infine le denunce per guida in stato di ebbrezza e tre sotto effetto di stupefacenti. Tra le contravvenzioni, 150 sono state per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 72 per uso del telefono cellulare durante la guida.