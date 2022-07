Orvieto, lite allo Scalo tra due uomini. Spunta un coltello, un ferito lieve

Erano ancora tutti aperti i negozi in via Monte Nibbio e in piazza Monte Rosa a Orvieto Scalo quando, intorno alle 19 di sabato 2 luglio, nel mezzo di una lite scoppiata tra due uomini, è spuntato un coltello.

I due giovani, uno di origine straniera e uno orvietano, secondo quanto raccontato da chi era sul posto, sarebbero venuti alle mani nello spiazzo davanti al forno e al negozio di abbigliamento, e le grida e il tafferuglio derivanti dall'alterco ha indotto qualcuno a chiamare la Polizia.

Gli uomini del Commissariato di Orvieto sono giunti in poco tempo e alla loro vista, uno dei due - secondo quanto si è potuto apprendere - che nel frattempo avrebbe tirato fuori un coltello e avrebbe colpito al braccio l'altro, si sarebbe subito dato alla fuga lungo via Monte Nibbio, inseguito a piedi da alcuni agenti che lo avrebbero poi raggiunto dalle parti della vecchia posta.

Nel frattempo sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che si sono presi cura nell'altro uomo che, sempre stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, era ferito ad un braccio, a quanto pare in modo lieve o comunque tale da non preoccupare i soccorritori.

Al momento non si conoscono i motivi della lite che ha portato i due uomini a scontrarsi, né l'epilogo giudiziario della vicenda.