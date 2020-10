Orvieto. Il Liceo Scientifico "Majorana" chiude il triennio per due settimane

Tre classi del triennio in quarantena, professori compresi, hanno messo letteralmente a terra il Liceo Scientifico "Ettore Majorana" di Orvieto. Con un elevato numero di docenti a casa per quarantena fiduciaria, con tre studenti positivi in isolamento contumaciale, e con una situazione generale cittadina che comincia a essere preoccupante, la dirigente Carmela Rita Vessella ha deciso, nel pomeriggio di sabato 24 ottobre - di mandare in dad - didattica a distanza tutto il triennio, ovvero tutte le classi terze, quarte e quinte di tutti i rami, Scientifico, Scienze Applicate e Linguistico.

Il provvedimento deciso e comunicato a tutte le famiglie interessa - spiega la scuola - "un periodo limitato, dal 26 ottobre 2020 al 6 novembre 2020. Le classi del biennio e le classi dell’Istituto Tecnico seguiranno invece il piano già precedentemente avviato che li vede impegnati un giorno in presenza e un giorno in did - didattica integrata digitale."

Ultimo aggiornamento: 19:23

