Orvieto, Lega: «Al lavoro per individuare nuovo assessore. Sarà una persona capace e dell'alto profilo»

«La Lega Umbria sta lavorando, a tutti i livelli, per individuare in tempi brevi il miglior profilo possibile che possa gestire le deleghe relative a scuola, famiglia, politiche e servizi sociali, pari opportunità, giovani e futuro, del comune di Orvieto». Così una nota della segreteria orvietana del partito del Carroccio, a due settimane dalla revoca delle deleghe alla ormai ex-assessora della giunta Tardani, Angela Maria Sartini.

«E’ necessario trovare una figura autorevole in grado di rapportarsi al meglio con i cittadini e che si impegni quotidianamente per rivolvere le relative criticità - afferma la nota - in settori fondamentali per la vita degli abitanti del nostro comune. Gli orvietani, alle elezioni amministrative del 2019 hanno fornito un chiaro segnale, dandoci fiducia e chiedendoci quel cambio di passo doveroso per rivitalizzare la nostra città. E’ quindi prioritario che in giunta ci sia una persona in grado di rappresentare questa volontà. Abbiamo la responsabilità di scegliere per il bene di Orvieto e stiamo agendo in questa direzione».