Orvieto, in strada con un'ascia in mano. Identificato e denunciato diciannovenne

E' stato identificato e denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Orvieto, un diciannovenne di origini rumene, da poco residente in città con la famiglia, che nella mattina di giovedì 13 febbraio scorso aveva fatto scattare l'allarme nella popolazione di Orvieto Scalo mentre, camminando per Viale Primo Maggio con in mano un'ascia.

Il giovane, incensurato, accusato di porto abusivo di strumenti da taglio atti ad offendere, è stato identificato grazie alla ricostruzione dei fatti che la squadra anticrimine del commissariato di Orvieto, ha delineato dopo le numerose segnalazioni giunte sia alla stessa polizia che ai carabinieri.

Il diciannovenne - secondo gli investigatori - non avrebbe avuto intenti criminali, in quanto si sarebbe trattato di un "atto incosciente per futili motivi".

Nell'abitazione del ragazzo, nel corso di una perquisizione, è stata trovata e posta sotto sequestro l'ascia. Il ragazzo ha dichiarato ai poliziotti di "non essersi reso conto che il suo atteggiamento avrebbe potuto spaventare i passanti".

