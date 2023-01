Orvieto. Lavori sui selciati del centro storico, cambia la viabilità

Al via i lavori per il rifacimento dei selciati del centro storico di Orvieto. I primi interventi in programma riguardano Piazza XXIX Marzo (aiuola spartitraffico) e il tratto tra Piazza Sant'Angelo e Corso Cavour danneggiato dal maltempo.

Per consentire i lavori di ripavimentazione il Settore Polizia locale e Mobilità ha emesso un’ordinanza di chiusura al transito dei veicoli nelle zone interessate: «Dalle 13.00 di giovedì 26 gennaio fino alle 18.00 di domenica 29 gennaio 2023 - si legge nel documento - è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza XXIX Marzo in tutta l’area di parcheggio a strisce bianche situata di fronte ai numeri civici 26, 26/A, 27, per consentire i lavori di rimozione e ripavimentazione selciati, inoltre dalle 13.00 di giovedì 26 gennaio 2023 fino alle 18.00 di sabato 4 febbraio 2023, è vietato il transito veicolare in Corso Cavour, nel tratto ricompreso tra Piazza Sant’Angelo e via Felice Cavallotti, per consentire la rimozione e la ripavimentazione dei selciati in corrispondenza del civico n. 205 di Corso Cavour.

Il traffico veicolare proveniente da Corso Cavour e via Sant’Angelo - specifica la nota - sarà deviato su via Angelo da Orvieto. Tutto il traffico veicolare dei residenti del tratto di strada interrotto, nonché i veicoli adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti ed i mezzi adibiti al carico e scarico merci, potranno ricollegarsi a Corso Cavour passando da via Felice Cavallotti».