Orvieto, la truffa viaggia on line: venditore denunciato

ORVIETO - Un prezzo troppo vantaggioso per non approffittare dell'offerta, un prezzo troppo vantaggioso però per essere vero. E così un 30enne orvietano è finito nella trappola di un venditore residente in Piemonte dal quale aveva acquistato per 300 euro una macchina fotografica vista in una inserzione su internet. Solo lì tuttavia perché a destinazione quella macchina fotografica non è mai arrivata malgrado il giovane orvietano, dopo aver preso accordi con il venditore, aveva versato la somma pattuita. Tuttavia una volta effettuato il pagamento il venditore non ha più risposto al telefono per le indicazioni di spedizione della fotocamera e, di conseguenza, l’apparecchio non è mai stato consegnato. Resosi conto di essere stato truffato, il giovane si è rivolto al commissariato di polizia di Orvieto. Le successive indagini della Squadra Anticrimine hanno consentito quindi di identificare il responsabile, denunciato per truffa, che a suo carico ha già diverse segnalazioni per reati contro il patrimonio.