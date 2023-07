Orvieto, la sindaca Tardani scrive ai cittadini e parla di Sanità: «Il nostro impegno non è mai mancato»

Si firma solo “Roberta” e scrive sul proprio profilo social una lettera aperta ai cittadini. E' la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, che si rivolge ai suoi concittadini parlando di Sanità e ribadendo che il suo impegno, negli anni «non è mai mancato». Ha scelto di scrivere direttamente ai cittadini perché dice «con l’approssimarsi della scadenza elettorale, è in corso il velenoso tentativo di accusare me e l’amministrazione comunale che rappresento, di essere “assente” su un tema di assoluta importanza come quello della sanità».

C'è da dire che un sindaco «non ha competenze dirette sull'organizzazione e la gestione dei servizi sanitari, non riorganizza i reparti di un ospedale – scrive la prima cittadina di Orvieto - non assume personale sanitario, non gestisce le prenotazioni delle visite». E' questo è un dato di fatto. «Un sindaco – spiega Tardani - tutela i diritti della propria comunità e le sue prerogative sulla sanità sono quelle di controllo, di proposta, di stimolo nei confronti della Regione e dell'Azienda sanitaria. E il mio impegno su questo fronte è stato costante ed è quotidiano, un impegno teso ad ascoltare e recepire tutte le istanze e a pungolare chi di dovere per trovare soluzioni ai problemi. Un impegno che non è mai mancato e che possono testimoniare i cittadini, i medici, il personale con cui mi confronto costantemente sulle questioni più urgenti da affrontare».

L'accento si sposta poi sulla sfera politica: «Purtroppo – dice ancora - ci si è già dimenticati da dove siamo partiti, dagli scandali nella sanità umbra che hanno portato a elezioni anticipate e all’avvento di una nuova amministrazione regionale che ha dovuto affrontare e gestire i problemi incrostati di 50 anni di governo della sinistra».

E inevitabilmente sulla pandemia: «Ci si è già dimenticati anche di quello che abbiamo dovuto affrontare non appena insediati, una emergenza sanitaria mondiale a cui nessuno era preparato e che ha scompaginato tutti i piani. Io non posso certo dimenticare l’immane lavoro fatto da medici e operatori sanitari e ricordo perfettamente quei momenti in cui io e tanti sindaci come me eravamo in prima linea mentre altri, a casa e da dietro una tastiera – punta dritto il dito Tardani - speculavano su ogni situazione come sciacalli. Una vera vergogna di cui spero un giorno potranno prenderne piena coscienza. È anche per questo che non accetto falsità sul nostro impegno».

La sindaca sposta poi l'attenzione sulla attuale situazione dei servizi sanitari a Orvieto: «Non va tutto bene, non l’ho mai detto e chi mi mette in bocca queste parole lo fa strumentalmente per sminuire il nostro operato agli occhi della gente.

Soltanto qualche giorno fa sono stata invitata a partecipare a una interessantissima ed educativa riunione tra la direzione generale dell’Asl Umbria 2, i direttori dei reparti dell’ospedale di Orvieto e i medici di medicina generale del territorio. In quella occasione tutti - e dico tutti - con grande onestà hanno potuto rappresentare la realtà della situazione. Non devo e non voglio difendere nessuno ma i risultati che sono emersi e che ognuno in quella sede avrebbe potuto confutare, raccontano di un’attività in ripresa in molti reparti dell'ospedale anche grazie all’arrivo di nuovi professionisti che stanno contribuendo ad aumentare l’attrattività dell’ospedale di Orvieto che sarà a breve potenziata da importanti investimenti su nuove tecnologie altamente innovative».

Ma le difficoltà restano e la sindaca ne è consapevole: «Permangono purtroppo difficoltà in alcuni settori, di cui c'è piena consapevolezza, soprattutto dovuti alla carenza di medici specialisti, problema di carattere nazionale, nonostante più concorsi banditi dalla direzione. Il personale infermieristico sta per essere implementato con nuove unità ma abbiamo richiesto un impegno ulteriore. Le liste d’attesa rappresentano una criticità della sanità pubblica – dice - non nuova e aggravata nel post Covid. Anche su questo aspetto non ho mai mancato di evidenziare il problema che avevo affrontato già da consigliere di opposizione e presidente della commissione speciale che era stata istituita in consiglio comunale. L’ho detto in più occasioni che il sistema di prenotazioni su base regionale rappresenta un problema e gli spostamenti un grosso disagio soprattutto per la fascia più anziana della popolazione. Abbiamo più volte sollevato il tema alla Regione che ha recentemente introdotto il principio di territorialità distrettuale per gli over 65, gli oncologici e i fragili».

Poi parla di distretto sanitario «continueremo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità convinti che per la sua posizione geografica e le caratteristiche della popolazione il territorio orvietano meriti un’attenzione diversa» di Casa della Salute e ospedale di Comunità «potenziare i servizi sanitari territoriali era una vera esigenza e siamo riusciti ad ottenerlo», e del Sim-Serd «a breve sarà inaugurato».

Infine torna a rivolgersi ai cittadini con un monito: « Sono certa sappiate distinguere chi faticosamente lavora per costruire e chi invece per distruggere».