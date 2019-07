Orvieto, la sfida degli autonominati reggenti del Pd: «Ci hanno voluto far fuori ma siamo ancora maggioranza». Verini convoca gli iscritti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - «Un commissariamento ad hoc per far fuori l'area scopettiana del partito ma noi siamo ancora maggioranza in questo coordinamento comunale». I reggenti del Pd di Orvieto, quelli scelti dai membri autoconvocati del coordinamento , lanciano la sfida in vista dell'assemblea degli iscritti indetta dal commissario regionale Valter Verini per il prossimo 12 luglio. Un appuntamento necessario per cercare di far chiarezza nella paradossale situazione in cui si sono cacciati i Dem orvietani dopo la spaccatura pre elettorale che ha portato alla sconfitta del centrosinistra alle ultime Comunali che ha lasciato sul campo non solo il sindaco uscente Giuseppe Germani ma anche l'ex segretario Andrea Scopetti e ora anche il dimissionario commissario Francesco De Rebotti. “A De Rebotti, che ha rimesso il mandato dopo la fine della campagna elettorale - afferma Verini - ho espresso un ringraziamento non formale per l’impegno e il lavoro svolto in una situazione molto difficile. E tuttavia credo davvero ci siano le condizioni per rigenerare e rilanciare l’azione del Pd orvietano che, con il sostegno a Giuseppe Germani ha comunque ottenuto un risultato significativo da cui ripartire. Dobbiamo farlo mettendo alle spalle divisioni e lacerazioni dannose, confrontandoci ogni giorno con la città e rinsaldando il rapporto, dentro e fuori il consiglio comunale, innanzitutto con la coalizione guidata da Germani, per costruire una alternativa quotidiana di idee e proposte al governo locale della destra”.Ma per gli autonominati reggenti, Massimo Ciotti e Renato Piscini, «non si può ripartire da chi ha perso e da chi al primo consiglio comunale ha deciso di fare il capogruppo di una lista civica (Civica e riformista, ndr) anziché restare nel gruppo del Pd». Per i due «una scelta politica», per quelli che l'hanno fatta e condivisa una «scelta tecnica» per consentire di aver rappresentate in Consiglio tutte le anime della coalizione. Senza dimenticare che, in caso di probabili future dimissioni, al posto di Germani in Consiglio entrerebbe l'ex assessore Floriano Custolino, candidato nella lista "Civica e riformista". E così la lingua torna a battere dove il dente duole e sullo scontro per la ricandidatura di Germani di cui si tornano a contestare le modalità alle quali si è ricorso «con scelte approvate da una minoranza o quantomeno in assemblee dove mancava il numero legale». «Si dovrebbero dimettere tutti i dirigenti del Pd che hanno contribuito alla sconfitta elettorale sostenendo l'autocandidatura di Germani che i sondaggi davano come perdente», tuona Piscini anche se in realtà non si capisce chi dovrebbe dimettersi visto che a gestire la fase elettorale era stato chiamato un commissario che ha già fatto un passo indietro. Nel mirino finiscono pure l'ex segretario regionale Giampiero Bocci «che ha fallito nel tentativo di trovare un candidato alternativo a Germani» e la segreteria nazionale guidata da Nicola Zingaretti «che è entrata a gamba tesa» sulle vicende orvietane. «Se non ci fossero state le ingerenze di Bocci prima e di De Rebotti poi avremmo potuto ricomporre la situazione», prosegue uno dei reggenti che tuttavia ha poi sostenuto l'operazione di "Orvieto 19to24", la lista dove sono confluiti ex consiglieri comunali Pd che ha appoggiato la candidatura a sindaco di Franco Raimondo Barbabella. E che a conti fatti - come sostiene l'altro pezzo di universo dei Dem orvietani - ha favorito la vittoria del centrodestra. «Noi non ci sentiamo responsabili della sconfitta di Germani - dice ancora Piscini - perché siamo stati coerenti a quanto scritto in diversi documenti in cui sostenevamo la necessità di una strategia diversa per affrontare le elezioni e su questo avevamo impostato un progetto completamento diverso di cui poi abbiamo subìto il cambio».Con queste premesse e questa confusione sembra difficile che il prossimo 12 luglio, nell'assemblea degli iscritti alla presenza del commissario Verini, si possano rimettere insieme i cocci del partito tanto più che sullo sfondo c'è anche la partita delle elezioni regionali da gestire. «Noi lavoriamo per l'unità del Pd - conclude Piscini - se così non fosse altri se ne assumeranno le responsabilità e noi faremo le nostre valutazioni».