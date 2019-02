Orvieto, la rivincita dei cittadini contro i ladri: bloccato e fatto arrestare durante un sopralluogo in un palazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Allarme furti, i cittadini si prendono la rivincita contro i ladri. Un altro possibile colpo sventato a a distanza di due giorni da quello in un condominio di Orvieto scalo . Questa volta i residenti di un palazzo di Sferracavallo sono riusciti a bloccare e far arrestare un 30enne albanese che con ogni probabilità stava effettuando un sopralluogo nella zona.La segnalazione alla polizia è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì. Due giovani sconosciuti si stavano aggirando con fare sospetto tra le case del quartiere ai piedi della Rupe e ad un tratto hanno cominciato a scattare delle fotografie a un palazzo. Tutto però sotto lo sguardo vigile di alcuni abitanti che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Quando la pattuglia della squadra volante è arrivata sul posto hanno trovato alcuni cittadini in strada che avevano bloccato uno dei due giovani che nel frattempo avevano cercato di scappare una volta scoperti. I due, durante la fuga, si sono disfatti dei cellulari e dei documenti ma i poliziotti hanno ripercorso a ritroso il tragitto fatto dal ragazzo fermato e, nonostante il buio, hanno ritrovato in strada il passaporto del trentenne albanese.Portato in commissariato, al termine dei complessi accertamenti svolti dalla scientifica dovuti a una doppia identità del 30enne, è emerso che il giovane era stato espulso dall’Italia nel 2015, che l’anno seguente era rientrato illegittimamente e che per tale motivo era stato arrestato dalla polizia di Roma e di nuovo espulso. Al termine dei controlli il giovane è stato arrestato per violazione della legge sull’immigrazione che prevede che lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare in Italia. Ora sarà processato con rito direttissimo presso il tribunale diTerni e poi verranno avviate le procedure per l’espulsione.