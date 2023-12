"Orvieto: la Riabilitazione intensiva e territoriale del Santa Maria della Stella, esempio di buona sanità"

Si riprende dopo la riabilitazione per una frattura al collo del femore e scrive una lettera di ringraziamento all'ospedale di Santa Maria della Stella a Orvieto e in particolare alla struttura di Riabilitazione intensiva e

territoriale diretta da Fabrizio Mosca.

''A causa di un infortunio, frattura del collo del femore occorsomi alla fine del mese di agosto in Friuli Venezia Giulia - racconta nella lettera la signora - sono stata sottoposta ad intervento chirurgico presso nosocomio in loco. Al termine della degenza sono quindi rientrata al mio domicilio a Orvieto, dove, a seguito di regolare e celere procedura sanitaria - amministrativa presso l'ospedale S. Maria della Stella, ho iniziato e concluso le terapie riabilitative previste nella struttura distrettuale Usl Umbria 2 di via Postierla''.

La paziente precisa che "se da una parte ritengo sia giusto stigmatizzare esperienze e circostanze non favorevoli, allo scopo di migliorare il servizio a vantaggio di utenti e operatori tutti, ritengo sia altresì doveroso segnalare le esperienze positive riscontrate".

Nella lettera la signora esprime i suoi "più sentiti apprezzamenti e ringraziamenti a tutto il personale medico e sanitario con il quale ho interagito nel corso della terapia riabilitativa e vorrei evidenziare che tutti si sono sempre distinti per competenza, efficienza, dedizione, senso di responsabilità e del dovere, disponibilità e umanità (aspetti che ho avuto modo di osservare non solo nei miei confronti, ma anche verso tutti i pazienti incontrati in occasione delle terapie).

In breve, posso certamente affermare si sia trattato di un chiaro esempio di buona sanità. In particolare rivolgo un sentito ringraziamento alla dottoressa Antonella Cometa e alla dottoressa Silvia Scoscia, fisioterapista di riferimento, con le quali ho avuto modo di interagire in modo specifico".

Nell'augurare alla paziente un completo recupero e un ringraziamento per la sua importante testimonianza, il direttore generale facente funzioni della Usl Umbria 2, Piero Carsili che si è insediato ufficialmente proprio questa mattina alla guida dell'azienda sanitaria, si congratula con lo "staff della struttura di Riabilitazione intensiva e territoriale di Orvieto del dottor Mosca e della dottoressa Cometa per la professionalità, la dedizione e l'empatia assicurate ogni giorno nel percorso di cura e di assistenza ai nostri pazienti".

Per il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale Nando Scarpelli "È la conferma che siamo sulla buona strada" sottolineando come "alla competenza dei nostri professionisti della salute, in questa lettera di encomio, si affianca l'attenzione all'aspetto umano e ai fattori psicologici che, da medico oncoematologo e direttore sanitario, ritengo fondamentali per garantire un'assistenza di qualità al cittadino".

Soddisfazione, per l'ottimo lavoro dei colleghi, viene espressa anche da Patrizio Angelozzi, direttore dell'ospedale "Santa Maria della Stella".