Orvieto, la professoressa Alda Coppola è la nuova assessora della giunta Tardani. Soddisfazione della Lega

La professoressa Alda Coppola è la nuova assessora della giunta Tardani a Orvieto, sue le deleghe a Politiche e servizi sociali, Famiglia, Scuola, Istruzione e formazione, giovani e futuro, Pari opportunità e Politiche di genere. Soddisfazione della Lega.

Nella mattina di venerdì 4 febbraio la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha firmato il decreto di nomina.

Alda Coppola, 58 anni, è nata ad Orvieto, è laureata in Giurisprudenza. Ha insegnato in vari Istituti superiori nelle province di Terni, Viterbo e Trieste.

L'annuncio nella mattina di venerdì 4 febbraio. «Si tratta di un profilo di alto livello - spiega il referente della Lega di Orvieto, Davide Melone - insegnante di Diritto e Economia presso l’Istituto di Istruzione Superiore Artistico Classico e Professionale di Orvieto e donna impegnata nel sociale, essendo stata presidente della Fidapa di Orvieto (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari). Conosce molto bene il mondo dell’associazionismo locale e siamo certi saprà interpretare al meglio le necessita del tessuto sociale cittadino e tradurre in azioni concrete i bisogni palesati dal mondo della scuola e dei giovani. Come Lega, insieme al segretario regionale Virginio Caparvi, abbiamo lavorato per individuare un profilo all’altezza da proporre al sindaco Tardani nell’interesse esclusivo della città di Orvieto, dei suoi abitanti e in considerazione dell’importanza delle deleghe da assumere. La professoressa Alda Coppola risponde pienamente alle esigenze di competenza e professionalità, oltre che di conoscenza del tessuto sociale e del mondo scolastico che cercavamo nel nuovo assessore».

«Una scelta – commenta la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani - frutto della condivisione delle importanti sfide che ci aspettano nel prossimo futuro. Ho già avuto modo di apprezzare le qualità di Alda Coppola nella rivitalizzazione del Centro studi “Gianni Rodari” e con lei la giunta comunale acquista una donna di grande esperienza, sensibilità alle tematiche sociali e spessore culturale, che saprà affrontare questo incarico con competenza e abnegazione. Sarà fondamentale mettersi subito al lavoro per proseguire il lavoro impostato e recepire le opportunità che arriveranno dai fondi del Pnrr, tra cui quelle previste nel settore del sociale, quale occasione imperdibile di sviluppo, riforme e investimenti».