Orvieto, la Messa di Requiem di Verdi per il tradizionale concerto di Pasqua in Duomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Torna il tradizionale appuntamento con il concerto di Pasqua in Duomo a Orvieto. Per il secondo anno consecutivo l’appuntamento avrà per protagonisti il coro e l'orchestra, del Teatro San Carlo di Napoli diretti rispettivamente da Gea Garatti Ansini e da Juraj Valcuha che eseguiranno la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi composta nel 1874 per la morte di Alessandro Manzoni. Interpreti il soprano Rachel Willis Sorensen, il tenore Antonio Poli, la mezzosoprano Elena Zhidkova e il basso Liang Li (basso). Direttore del coro Gea Garatti Ansini. Il concerto di Pasqua sarà trasmesso in eurovisione da Rai 1, venerdì 19 aprile alle 22.30 circa dopo la “Via Crucis” di Papa Francesco dal Colosseo, con replica la mattina del Sabato Santo alle 9 su Rai Cinque.L'appuntamento apre la stagione 2019 del progetto “Omaggio all’Umbria” che proporrà 24 appuntamenti nelle più importante città dell’Umbria e concerti di giovanissimi musicisti di eccellenza che si alterneranno in eventi di rilievo internazionale come il concerto dei Berliner a Perugia, il concerto di Uto Ughi a Gubbio, la serata con Giancarlo Giannini e il quartetto Zurzolo a Cascia, il concerto di tre orchestre giovanili a Montefalco, Orvieto e Amelia, fino al concerto di natale a Foligno. Durante il 2019 nel Duomo di Orvieto si terranno altri due concerti: sabato 15 giugno alle 18 quello della Gioachino Orchestra diretta dal maestro Michele Mangani e quello della Suffolk Youth Orchestra, diretta dal maestro Vincent Taber in agenda per sabato 3 agosto alle 21.Il progetto “Omaggio all’Umbria” gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Ministero MIBACT, della Regione Umbria, del Comune di Orvieto, delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Perugia e Cassa di Risparmio di Orvieto, Università per Stranieri di Perugia, Opera del Duomo di Orvieto ed Unicef Italia / delegazione Umbria.