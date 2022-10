Martedì 25 Ottobre 2022, 00:10

Dopo un piccolo malfunzionamento iniziale è ora operativa, a Orvieto, anche la casetta dell'acqua del centro storico. L'impianto, chiesto a gran voce dai cittadini e collocato a piazza Cahen, si aggiunge a quelli di Ciconia e a Sferracavallo; entrato in funzione da qualche giorno è però già al centro di polemiche per via dell'utilizzo esclusivo riservato ai soli residenti del comune di Orvieto.

Della fontanella "della discordia" se n'è parlato nel corso dell'ultimo consiglio comunale, in una question time, in cui il consigliere Federico Govannini (Partito Democratico) ha chiesto lumi alla giunta Tardani: «Sulla casetta dell’acqua di piazza Cahen – afferma Giovannini - nel 2017 il consiglio comunale approvò una mozione per avviare le procedure necessarie per l’installazione nel centro storico di una struttura erogatrice di acqua potabile definita ‘casa dell’acqua’ intesa come un ‘importante servizio pubblico a corredo dei servizi urbani esistenti a vantaggio di residenti e turisti’, quindi non intendeva discriminare il turista dal residente. Ricordo che nel dibattito non venne affatto sfiorata la questione del divieto di utilizzo da parte dei turisti per dissetarsi. Oggi invece l’amministrazione comunale ha deciso di vietare l’accesso al distributore di acqua ai turisti definiti ‘non residenti’ e motivando tale scelta con le necessità di salvaguardare alcune attività commerciali della zona. Ma le case dell’acqua non nascevano per abbattere gli inquinanti e gli scarti dovuti alla produzione, trasporto e smaltimento delle bottiglie di plastica?»

La giunta è però inamovibile: «Quella di destinare ai residenti la fontanella di piazza Cahen – la risposta della sindaca Tardani - è stata una scelta, perché la sua ubicazione poteva generare delle preoccupazioni tra chi ha le attività commerciali in quella zona. Abbiamo messo la casetta per i residenti e questa scelta resterà tale».

La struttura, co-finanziata da Auri Umbria e comune di Orvieto, è gestita da Asm Terni; al servizio si accede attraverso una card, riservata appunto ai residenti del comune di Orvieto, che è possibile acquistare nella vicina biglietteria del Pozzo di San Patrizio. La card ha un prezzo iniziale di 5 euro e può essere ricaricata fino a un massimo di 14, la fontanella eroga acqua naturale e frizzante refrigerata al prezzo di 5 centesimi per ogni litro e mezzo. Di qui la decisione della giunta di permettere il prelievo dell'acqua solo ai residenti, decisione che non tutti, evidentemente, hanno digerito.