Orvieto. La 55a Staffetta dei Quartieri è bianco-verde, torna a vincere l'Olmo

E' l'Olmo a vincere l'edizione numero 55 della Staffetta dei Quartieri di Orvieto. La squadra bianco-verde è tornata alla vittoria dopo due anni di stop per pandemia e due anni, il 2019 e il 2018 dove a vincere furono i giallo-rossi del Corsica.

Per l'Olmo si tratta della vittoria numero 11 (di cui sette consecutive). Ma il successo più grande lo ha portato a casa la Staffetta stessa che ha riportato in piazza tanti, tantissimi orvietani a tifare per il proprio quartiere. Organizzata dal comune di Orvieto – Ufficio Sport e dalla Libertas Atletica Orvieto, la Staffetta dei Quartieri è tornata più amata che mai fortificata dalla assenza imposta dal Covid. A presentarla una coppia ormai collaudatissima, la storica voce della Staffetta, Carlo Moscatelli, e il giornalista Vincenzo Carducci.

Prima di trionfare con le ultime frazioni portate a casa a testa alta, l'Olmo ha dovuto fare i conti con il Corsica e soprattutto con il Serancia. Al secondo posto infatti i giallo-rossi del Corsica, al terzo i bianco-rossi del Serancia e quarti i giallo-blu dello Stella. Miglior frazionista Federico Mogetti del Serancia che ha anche fatto registrare il nuovo record della frazione che resisteva dal 1988, il nuovo crono da battere è 2'23”7. Migliore frazionista donna Martina Ciriciofolo dell'Olmo con il tempo di 3'13”15 e infine miglior frazionista over 40 Gabriele Frescucci con il tempo di 2'39”60.

Ad aprire la serata la mini staffetta dei piccolissimi che ha visto l'ordine di arrivo Stella-Olmo-Corsica-Serancia, la staffetta delle elementari Corsica-Serancia-Stella-Olmo, la staffetta delle medie Corsica-Olmo-Stella-Serancia. Premiazioni anche per la 1a edizione del Torneo dei Quartieri di Padel, nel maschile vittoria dell'Olmo su Stella, Serancia e Corsica, nel femminile altra vittoria per l'Olmo, su Serancia, Stella e Corsica.