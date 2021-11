Orvieto, investono un uomo a Bardano e non lo soccorrono. Caccia all'auto pirata

E' caccia in tutto l'Orvietano per rintracciare l'auto che, nel pomeriggio di domenica 14 novembre, intorno alle 18:30, lungo la strada di Fontanelle di Bardano, ha investito un uomo non fermandosi a soccorrerlo.

L'uomo, un cittadino orvietano di 60 anni, a quanto si apprende era intento ad attraversare la carreggiata a piedi, quando è stato travolto da un pirata della strada che si è dato alla fuga. Provvidenziale si è rivelato il coraggioso gesto di due ragazzi che, sempre secondo quanto appreso, si sarebbero subito fermati per soccorrere l'uomo allertando il 118 e segnalando agli altri automobilisti in transito la presenza dell'uomo a terra. I sanitari giunti sul posto hanno immeditamente trasportato il sessantenne al "Santa Maria della Stella" dove gli sarebbero stati diagnosticati un trauma cranico e alcune fratture al femore, fratture a quanto pare giudicate molto gravi tanto da rendere necessario un delicato intervento chirurgico.

Sempre secondo quanto appreso le forze dell'ordine cittadine starebbero cercando di risalire all’identità del colpevole; qualche dettaglio in più potrebbe arrivare loro sia dalla visione dei filmati delle telecamere fisse stradali del comune situate poco distanti dal luogo dell'incidente, sia da eventuali testimonianze, per questo invitano chiunque avesse qualche informazione in merito all'accaduto a contattarle.