Orvieto, intitolata a Emanuele Petri la piazza del polo scolastico. Il capo della Polizia Gabrielli: “Esistiamo perché siamo al servizio delle comunità"

Le note dell'Inno d'Italia suonato dalla Fanfara della Polizia di Stato, ha aperto a Orvieto, venerdì 16 ottobre, la cerimonia di intitolazione del piazzale del polo scolastico di Ciconia alla memoria della medaglia d'oro al valor civile, Emanuele Petri, sovrintendente della Polfer ucciso il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze, poco dopo la stazione di Camucia-Cortona, da due esponenti delle Nuove Brigate Rosse, Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce. Petri, 48 anni, umbro, originario di Castiglion del Lago, fu ucciso da un colpo d'arma da fuoco sparato alla gola da uno dei due brigatisti durante una normale operazione di controllo documenti e di identificazione dei viaggiatori. Quel giorno di 17 anni fa, Emanuele Petri non doveva prestare servizio, ma aveva chiesto un cambio di turno per assistere un ex collega dei carabinieri gravemente malato. Il materiale che venne sequestrato ai due brigatisti permise di scoprire e arrestare molte altre cellule che in quel tempo in Italia stavano minando la serenità del Paese. Alla memoria di Emanuele Petri, l'allora presidente della Repubblica, Carlo Azelio Ciampi, conferì alla moglie, Alma Broccolini, la Medaglia d'oro al valore civile quale "fulgido esempio di sacrificio della propria della vita nel compiere il proprio dovere" questa parte della motivazione di consegna del riconoscimento dello stato italiano.

I partecipanti sono stati accolti dalle note dell’Inno d’Italia suonato dalla Fanfara della Polizia di Stato e, dopo il saluto iniziale del Segretario Generale e del Segretario Nazionale del Coisp Domenico Pianese e Stefano Spagnoli, hanno preso la parola la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, il Prefetto della Provincia, il Questore di Terni, Roberto Massucci, il Presidente Provincia di Terni e il Vice Presidente della Regione, seguiti dall’intervento finale del Capo della Polizia, al quale il pittore Ercole Furia ha donato una sua opera appositamente realizzata per l’evento.

Al suo arrivo ad Orvieto, in prima mattinata, il Prefetto Gabrielli aveva visitato il centro cittadino, sostando davanti al Duomo, per raggiungere a piedi il Commissariato di Pubblica Sicurezza, diretto dal Vice Questore Antonello Calderini, dove ha incontrato tutti i poliziotti in servizio nella città, ai quali ha rinnovato il suo apprezzamento per il loro impegno, ricordando loro il significato del loro lavoro: “Noi esistiamo soltanto perché siamo al servizio delle comunità la cui sicurezza ci è stata affidata”.

