Orvieto, intensa attività di controllo dei Carabinieri. Denunce e sequestri

ORVIETO L'intensa attività di prevenzione e controllo messa in campo da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, sulle strade dell'Orvietano, da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Orvieto guidata dal capitano Giuseppe Viviano, ha portato buoni frutti. Nei tre giorni di attività mirata, sono stati controllati oltre un centinaio di mezzi e si è proceduto alla identificazione di più di duecento persone.Nel corso del servizio sono stati deferiti in stato di libertà due uomini, uno per inosservanza del divieto di ritorno e l’altro per guida in stato di ebbrezza. Durante i controlli sono state inoltre eseguite diverse perquisizioni per droga sequestrando 7 grammi di marijuana e segnalando quali assuntori due cittadini italiani entrambi residenti nel territorio orvietano.Sono stati infine sequestrati due veicoli, ritirata una patente e contestate numerose infrazioni al Codice della Strada per guida senza patente e mancanza della copertura assicurativa.