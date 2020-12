«Orvieto insieme per Rodari». Letture e video passaparola via cellulare nel centenario della nascita

Nell'anno 2020 ricorre il centenario della nascita di Gianni Rodari, grande scrittore conosciuto in tutto il mondo per le sue favole e le sue filastrocche, che non erano, e non sono, solo per bambini, ma anche per un pubblico più adulto: Rodari è infatti considerato anche un autore trasversale e universale, che va oltre le età anagrafiche.

Purtroppo il 2020 è stato anche l’anno della pandemia, che ha impedito la possibilità di omaggiarlo in presenza e nella dovuta maniera. Orvieto, sede del Centro Studi Gianni Rodari, ha inteso comunque non far passare quest’anno e questa importante ricorrenza invano. Perciò, ormai a ridosso della fine del 2020, diverse cittadine e cittadini orvietani, riuniti sotto l’egida "Orvieto Insieme per Rodari", hanno voluto omaggiarlo, leggendo alcune sue opere più significative per invadere pacificamente la rete e i cellulari. Lo hanno fatto inviando delle note vocali e dei brevi video con la loro personale interpretazione di vari brani ai propri contatti telefonici: una sorta di passaparola tra parenti, amici e persone che avevano a cuore.

"Un’iniziativa - spiegano i promotori - che a ridosso delle festività natalizie è stata l’opportunità per festeggiare in un modo nuovo e inusuale. Rodari e soprattutto la sua famiglia, che molto si è spesa nella nostra città, meritavano questo piccolo gesto di riconoscimento e riconoscenza."

L'invio via cellulare delle favole, filastrocche e racconti, che ricorda le "Favole al Telefono" dello stesso Rodari inizierà domenica 13 dicembre. A chi riceverà i file audio o video non resterà che immergersi nell'ascolto e se avrà piacere potrà condividerli con i suoi contatti, così da coinvolgere il più alto numero di persone.

