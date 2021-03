Orvieto, iniziata in ospedale la vaccinazione dei pazienti fragili, oncologici e dializzati

Così come in altre zone dell'Umbria, anche al "Santa Maria della Stella" di Orvieto è cominciata, lunedì 29 arzo, la campagna vaccinale in favore di soggetti cosiddetti "fragili" in particolare di 12 pazienti dializzati ed 8 pazienti oncologici con vaccino mRNA Pfizer. L'attività è coordinata dal team vaccinale ospedaliero in collaborazione con le strutture di Nefrologia e Dialisi e di Oncologia.

APPROFONDIMENTI LA BUONA NOTIZIA Ospedale di Orvieto, in Radiologia zero liste di attesa, 2500... SPORT E SOLIDARIETA' Orvieto, campo del "Signorelli". Donati dalla associazione...

Intanto i team sanitari del distretto di Orvieto diretto dalla dottoressa Teresa Manuela Urbani hanno completato la vaccinazione agli assistiti e agli operatori delle strutture residenziali e semiresidenziali del territorio. Si tratta di 73 soggetti con disabilità fisica e psichica e 75 operatori delle strutture residenziali che hanno già ricevuto la prima e seconda dose Pfizer mentre per i centri diurni e le strutture semiresidenziali sono stati vaccinati, con prima dose, 12 disabili adulti e 20 operatori che a breve completeranno il ciclo con seconda dose Pfizer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA