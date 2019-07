Orvieto, infastidiva i turisti chiedendo l'elemosina: prima denuncia in provincia per accattonaggio molesto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Infastidiva turisti e cittadini chiedendo insistentemente l'elemosina lungo corso Cavour, in pieno centro storico a Orvieto. Per questo la polizia ha denunciato un 30enne nigeriano per accattonaggio molesto, primo caso in provincia di Terni dopo la recente reintroduzione del reato nel codice penale. Il problema era stato sollevato più volte prima d'ora tanto che a lungo nella precedente consiliatura era stata sollecitata l'amministrazione comunale a prendere provvedimenti con ordinanze specifiche.Nei giorni scorsi, dopo l'ultima segnalazione al 113 da parte di alcuni cittadini esasperati dai continui comportamenti aggressivi e vessatori, gli agenti del commissariato sono intervenuti raccogliendo una serie di testimonianze dalle quali è emerso che il giovane avrebbe più volte chiesto con insistenza l'elemosina ai passanti afferrandoli per un braccio o seguendoli per decine di metri. A conferma della situazione anche un esposto presentato nei giorni precedenti da un gruppo di cittadini per sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine. Così, una volta ricostruiti i fatti, il 30enne nigeriano è stato denunciato per esercizio molesto dell'accattonaggio e nei suoi confronti il questore di Terni, Antonino Messineo, ha emesso il divieto di ritorno nel comune di Orvieto per i prossimi tre anni.