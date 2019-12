Orvieto, incidente a piazza Cahen. Giovane orvietano ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si trova ricoverato al "Santa Maria" di Terni, a quanto si apprende non in pericolo di vita, il giovane orvietano che nelle prime ore della mattina di domenica 15 dicembre, è rimasto coinvolto in un brutto incidente a Orvieto.Il ragazzo, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 6, a piazza Cahen avrebbe perso il controllo della propria auto andandosi a schiantare contro il palo della luce che si trova al centro della piazza.Secondo quanto si apprende l'impatto sarebbe stato violentissimo tanto che il giovane, nell’urto, sarebbe rimasto incastrato tra il volante e il sedile.Immediato l'arrivo dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il giovane al "Santa Maria della Stella" in codice rosso; qui è stato stabilizzato ed è subito stato trasferito, data la gravità delle ferite riportate, alla volta del nosocomio ternano. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco. In mattinata i tecnici comunale del centro servizi manutenzioni hanno proveduto a rimuovere il palo seriamente danneggiato.notizia in aggiornamento