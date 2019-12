Orvieto incidente mortale sulla 71 bis. Muore a 48 anni agente della Penitenziaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Troppo gravi le condizioni in cui è giunto al "Santa Maria della Stella" di Orvieto dopo che la sua auto, una Fiat Panda, per cause ancora da chiarire si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Polo in località San Giorgio, nella tarda mattinata di martedì 24 dicembre, vigilia di Natale.Per Andrea Tei, 48 anni, agente di polizia penitenziaria presso la Casa di Reclusione di Orvieto, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del nosocomio orvietano. L'incidente è avvenuto lungo la Strada Provinciale 71 bis che da Orvieto Scalo sale fino alla frazione di Colonnetta di Prodo, proprio lungo il tragitto de La Cronoscalata della Castellana, crono automobilistica fiore all'occhiello della città di Orvieto, gara di cui Tei era commissario di percorso e appassionato estimatore, collaboratore infaticabile della associazione diretta dal presidente Luciano Carboni che ogni anno la organizza.Secondo quanto si è appreso - sulla dinamica del tragico incidente indagano i Carabinieri della Compagnia di Orvieto - le due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Per liberare dalle lamiere il ferito - illeso l'altro conducente, così come la figlia e la nipote di Tei che erano con lui in macchina - è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Orvieto.La notizia della morte di Tei, persona stimata e conosciuta proprio per l'impegno nella Castellana, ha suscitato immediatamente profondo sgomento e cordoglio in tutto il mondo sportivo orvietano e nella città tutta.