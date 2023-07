Intorno alle 8 di giovedì 20 luglio, un anziano di 80 anni, è stato investito da un'auto lungo la strada provinciale 56 in prossimità del centro abitato di Sferracavallo.

Per l'uomo inutili tutti i soccorsi messi in atto, è deceduto sul colpo. Non è chiara la dinamica del tragico incidente, la Polizia Stradale di Orvieto sta lavorando per ricostruirne i contorni.

(notizia in aggiornamento)