Orvieto, incendio in una abitazione di via Simoncelli. Fiamme da una cucina, molti danni ma nessun ferito

TERNI Molti danni ma nessun ferito nell'incendio che a Orvieto, in via Simoncelli, nel quartiere medievale, si è sviluppato intorno alle 13:30 di giovedì 10 febbraio in un appartamento.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco di Orvieto - sul posto sono presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Orvieto - le fiamme avrebbero avuto origine per cause accidentali nella cucina dell'abitazione, per poi propagarsi al mobilio che è andato in breve tempo distrutto e al solaio rimasto seriamente danneggiato tanto da far disporre l'inagibilità della struttura.



Le operazioni di soccorso - riferiscono i Vigili del Fuoco - sono state particolarmente difficili dalla via molto stretta che non ha permesso di arrivare vicino all'appartamento. I Vigili del Fuoco hanno così dovuto stendere una tubazione di diverse decine di metri riuscendo comunque a scongiurare che l'incendio si propagasse alle abitazioni e agli appartamenti vicini che hanno riportato solo danni da calore e fumo.