Orvieto, incendio in una abitazione di via Monte Fiorino. I Vigili del Fuoco salvano un cane e un gatto

Attimi di paura a Orvieto Scalo nella serata di domenica 21 agosto. Intorno alle 20:30, in una abitazione posta al secondo piano di un palazzo di via Monte Fiorino, un incendio è divampato all'interno di una cucina.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Orvieto che hanno tratto in salvo un gatto e un cane - i proprietari al momento dell'incendio non erano in casa - in particolare al cane, un jack russell, è stato necessario effettuare la rianimazione in quanto ritenuto in pericolo di vita a seguito dell'inalazione di fumo.

Le fiamme hanno prodotto nell'appartamento danni da calore e il fumo ha invaso anche il resto dell'abitazione.