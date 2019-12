Orvieto, guida contromano sulla A1 in stato in ebbrezza. Tragedia evitata dal pronto intervento della Stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi, l'incidente che nella serata di Natale, intorno alle 23, si è verificato sulla Autostrada del Sole, nel tratto compreso da Orte e Fabro.Un trentenne cittadino di nazionalità cinese, proveniente da Roma alla guida di un'autovettura a bordo della quale viaggiava anche la madre cinquantasettenne, dopo aver oltrepassato il casello autostradale di Orte, dove sarebbe dovuto uscire, ha proseguito la marcia fino a Fabro quando, accortosi dell'errore, è entrato nell'area di servizio per invertire la direzione e tornare indietro. Nel fare ciò però ha sbagliato corsia di immissione e si è immesso contromano sulla carreggiata nord ma in direzione di Roma. Avvedutosi poi dell'ulteriore errore ha pensato bene di fare manovra per invertire nuovamente la marcia.A tutto questo hanno assistito alcuni automobilisti in transito che immediatamente hanno avvisato la Polizia Stradale di Orvieto. Gli agenti dopo pochi minuti, trovandosi fortunatamente in zona ma nella carreggiata opposta, correndo non pochi rischi per la propria incolumità, sono scesi dall'auto di servizio ed a piedi hanno attraversato l'autostrada saltando il guardrail nell'intento di fermare l'auto in contromano. Proprio in quel momento, il veicolo, che si era posto trasversalmente sulla carreggiata nord per invertire nuovamente la marcia, è stato urtato da un autobus di linea il cui conducente, pur abile nella manovra nel cercare di scongiurare lo scontro, non è riuscito tuttavia ad evitare la collisione.A seguito dell'incidente la donna a bordo dell'autovettura ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. I successivi accertamenti della Polizia Stradale hanno evidenziato che il conducente dell'autovettura, era in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a più del doppio di quello consentito per cui lo stesso è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza, la patente gli è stata ritirata per la sospensione oltre che per la revoca per aver guidato contromano in autostrada.