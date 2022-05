Mercoledì 11 Maggio 2022, 02:55

Il Consorzio Tutela Vini di Orvieto ha nominato nei giorni scorsi il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica per i prossimi tre anni confermando alla presidenza Vincenzo Cecci. Accanto a lui, Fabio Vittorio Carone e Giulia Di Cosimo, ricopriranno invece la carica di vicepresidenti, inoltre quest'ultima è stata chiamata anche a occuparsi degli eventi del Consorzio. Il nuovo cda si completa con i consiglieri Alessandro Lattuada, Bernardo Barberani, Chiara Custodi, Corrado Bottai, Emiliano Sirchia, Enzo Barbi, Luigi Petrangeli, Massimiliano Pasquini e Paolo Nardo.

«Mi metto ancora al servizio del Consorzio Tutela Vini di Orvieto con rinnovato entusiasmo – le parole di Vincenzo Cecci, dopo la conferma della sua presidenza avvenuta all'unanimità da parte dei consiglieri - anche se in questo mandato cercherò di accelerare il processo di crescita delle nuove generazioni che avanzano. È fondamentale gestire al meglio il presente, ma è ancora più importante progettare il futuro del Consorzio e quindi del vino orvietano. In tal senso - aggiunge il presidente - l’inserimento di Giulia Di Cosimo va proprio in questa direzione e il fatto che si occuperà fin da subito della gestione degli eventi è una decisione che ci vede tutti profondamente convinti data la formazione e la già importante esperienza che Giulia vanta in questo mondo nonostante la giovane età».

«Pensando proprio al processo di rinnovamento in seno al Consorzio - tiene a precisare Cecci - credo che vada agevolato e, se ci saranno le giuste condizioni, anche anticipato rispetto alla naturale scadenza del mio mandato. Tra gli obiettivi che mi sono prefissato e che ho condiviso con il cda c’è anche quello di individuare, già nei prossimi mesi, il futuro presidente in una figura giovane e determinata».

Cecci ricorda, inoltre, che «a fine mese, nei giorni 27 e 28 maggio, avremo un importante appuntamento con il ritorno di ‘Benvenuto Orvieto diVino’. Sarà un appuntamento - conclude - che porterà ad Orvieto giornalisti specializzati del settore anche dagli Stati Uniti».

E' riconferma anche per il direttore scientifico del Consorzio Vini Orvieto, l'enologo Riccardo Cotarella, confermato - unanimità anche per lui - alla presidenza della associazione Assoenologi che si appresta a guidare per il quarto mandato consecutivo: «Essere chiamati ancora a guidare l’associazione degli enologi ed enotecnici italiani è motivo di grande orgoglio e responsabilità – afferma Cotarella - accetto l’incarico con l’entusiasmo e la determinazione di sempre e con un unico obiettivo, quello di far crescere, con la preziosa collaborazione dell’intero consiglio di amministrazione, la nostra amata associazione che in questi anni ha saputo reagire anche alle condizioni più sfavorevoli, continuando a crescere e diventare sempre più punto di riferimento nazionale dell’enologia».